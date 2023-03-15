"Ніякого символізму": священник ПЦУ – про почорнілі хрести Лаври

Георгій Коваленко наголосив, що заяви про якийсь "символізм" чи "знак" – це намагання маніпулювати і використовувати забобонність.
У Києво-Печерській лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести. У Мережі говорять про те, що реставрація не проводилася 40 років.
Що це: знак чи маніпуляція – в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Георгій Коваленко – священник, який перейшов до ПЦУ з УПЦ МП, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості.
Коваленко наголосив, що заяви про якийсь "символізм" чи "знак" – це намагання маніпулювати чи паразитувати на невігластві людей і використовувати забобонність.
"Насправді навіть в соцмережах вже велика кількість фотографій, які свідчать, що почорніли хрести якраз тоді, коли там був Московський патріархат. Але я вважаю, що це неприйнятна дискусія. Це маніпуляція і намагання застосовувати нераціональні і недуховні методи. Але дійсно, хрести почорніли ще за часів Московського патріархату. Але я в цьому не бачу ніякого символізму. Просто через певний час на хрестах так само треба оновлювати позолоту, проводити ремонти і реконструкції. Це відбувається в будь-якій будівлі, в тому числі і храмовій", – пояснив отець Георгій.
Нагадаємо, що у Києво-Печерській лаврі на Трапезному храмі почорніли хрести. Скандальний митрополит Павло вже встиг заявити, що хрести нібито потемніли після богослужіння ПЦУ у цьому храмі. Натомість у ПЦУ наголосили хрести потемнішали ще за часів УПЦ МП.
Раніше повідомлялося, до 29 березня священики УПЦ Московського патріархату мають звільнити усі будівлі Києво-Печерської лаври та передати майно державі.
Отець Георгій Коваленко розповів, який вибір є у ченців. Також він поділився думками, яка церква займе Лавру після вигнання УПЦ МП.
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