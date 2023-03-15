Сирійський диктатор відкрито підтримав Росію у війні проти України

Башар Асад заявив, що росіяни в Україні "борються з неонацистами та старими нацистами, яких підтримує Захід".

У середу, 15 березня, президент Сирії Башар Асад під час свого візиту до Москви та зустрічі із російським колегою Володимиром Путіним заявив про підтримку вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Sky News.

Сирійський диктатор прибув до Москви напередодні і зустрівся з Путіним у Кремлі. Під час цієї зустрічі Башар Асад, який бомбив власну країну та застосував хімічну зброю проти мирних жителів, підхопив безглузду риторику режиму Путіна та заявив, що росіяни в Україні "борються з неонацистами та старими нацистами, яких підтримує Захід".

Росія є головним спонсором режиму Асада, після 2015 року російська армія має значну присутність у Сирії. Кривава громадянська війна в Сирії, яка почалася після спроби Асада жорстоко придушити мирні протести в березні 2011 року, забрала життя близько 500 000 людей.

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Завдяки підтримці армії Путіна Асаду вдалося переломити війну. Його візит відбувся через 12 років після початку перших протестів у Сирії.

Башар Асад приєднався до дуже невеликого списку лідерів, які відкрито заявили про свою підтримку кривавого вторгнення російського диктатора проти України. Окрім Сирії, злочинний кремлівський режим відкрито підтримують в ООН Білорусь, Еритрея, Північна Корея, Малі та Нікарагуа.

Нагадаємо, президент Сирії Башар Асад прилетів до Москви 14 березня для зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним. Востаннє лідери Сирії та РФ зустрічалися ще у вересні 2021 року.

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