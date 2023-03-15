Сирийский диктатор открыто поддержал Россию в войне против Украины

Башар Асад заявил, что россияне в Украине "борются с неонацистами и старыми нацистами, поддерживаемыми Западом".

В среду, 15 марта, президент Сирии Башар Асад во время своего визита в Москву и встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о поддержке вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает Sky News.

Сирийский диктатор прибыл в Москву накануне и встретился с Путиным в Кремле. Во время этой встречи Башар Асад, бомбивший собственную страну и применивший химическое оружие против мирных жителей, подхватил бессмысленную риторику режима Путина и заявил, что россияне в Украине "борются с неонацистами и старыми нацистами, поддерживаемыми Западом".

Россия является главным спонсором режима Асада, после 2015 года российская армия сохраняет значительное присутствие в Сирии. Кровавая гражданская война в Сирии, которая началась после попытки Асада жестоко подавить мирные протесты в марте 2011 года, унесла жизни около 500 000 человек.

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Благодаря поддержке армии Путина Асаду удалось переломить войну. Его визит состоялся 12 лет спустя после начала первых протестов в Сирии.

Башар Асад присоединился к очень небольшому списку лидеров, открыто заявивших о своей поддержке кровавого вторжения российского диктатора против Украины. Кроме Сирии, преступный кремлевский режим открыто поддерживается в ООН Беларусь, Эритрея, Северная Корея, Мали и Никарагуа.

Напомним, президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву 14 марта для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В последний раз лидеры Сирии и РФ встречались еще в сентябре 2021 года.

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