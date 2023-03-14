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Асад прилетел к Путину: что в планах диктаторов

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1085
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Асад прилетел к Путину: что в планах диктаторов

Фото: Associated Press

В частности, речь пойдет о сотрудничестве в разных сферах.

Президент Сирии Башар Асад прилетел в Москву 14 марта для встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в сирийском госагентстве SANA и в пресс-службе Кремля.

Встреча диктаторов намечена на среду, 15 марта.

По данным Кремля, Асад с Путиным обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Среди тем разговора будут и перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии и вокруг нее.

Заметим, что в последний раз лидеры Сирии и РФ встречались еще в сентябре 2021 года.

Напомним, в начале марта источники в ливанских спецслужбах сообщили, что Россия вербует на войну против Украины наемников из Палестины и Сирии и отправила на фронт около 300 таких бойцов.

Позже на сайте Naval News появилась информация, что в Черное море через Босфор вошел российский контейнеровоз, который мог перевозить оружие из Сирии.

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Дата публикации
Просмотры
1085
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