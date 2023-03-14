Россия может попытаться оккупировать Украину снова — Жданов

У Украины нет другого пути, кроме как закончить эту войну и восстановить свои границы.

Украина разобьет российскую армию и одержит победу в войне. Другого пути у нашей страны просто нет.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Украина сейчас усиленно готовит группировку, которая пойдет освобождать оккупированные города. Это наш шанс победить в этой войне. Только военный разгром РФ обеспечит нам победу. Если этого не произойдет, тогда продолжатся ракетные обстрелы, сбор новой армии РФ и попытка оккупировать нас снова. Они не успокоятся”, — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что России удалось увеличить контролируемую ею территорию в Украине менее чем на 0,04% в феврале – в том же месяце, когда она начала свое новое наступление.

Читайте также: