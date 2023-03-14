Росія може спробувати окупувати Україну знову - Жданов

У України немає іншого шляху крім як закінчити цю війну та відновити свої кордони.

Україна розіб’є російську армію та отримає перемогу у війні. Іншого шляху у нашої країни просто немає.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Україна зараз посилено готує угрупування, яке піде визволяти окуповані міста. Це буде наш шанс перемогти в цій війні. Тільки військовий розгром РФ забезпечить нам перемогу у війні. Якщо цього не відбудеться, тоді продовжаться ракетні обстріли, збирання нової армії РФ та спроба окупувати нас знову. Вони не заспокояться”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що Росії вдалося збільшити контрольовану нею територію в Україні менш ніж на 0,04% у лютому – тому ж місяці, коли вона розпочала свій новий наступ.

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