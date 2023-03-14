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Біля південного узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Біля південного узбережжя Греції стався землетрус магнітудою 5,3 бала

Фото: pixabay.com

Землетрус сколихнув грецьке узбережжя Середземного моря.

У Середземному морі, біля південного узбережжя Греції, стався землетрус магнітудою 5,3 бала.  

Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD).
Деталі

Землетрус стався у вівторок, 14 березня, о 19:35 за місцевим часом на глибині 4,22 км.

За даними Геодинамічного інституту Афін епіцентр землетрусу був в районі між островами Кітера та Крит.

Нагадаємо, у Румунії 12 березня за шість годин сталось одразу три землетруси.

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Дата публікації
Перегляди
277
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