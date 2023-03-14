У Середземному морі, біля південного узбережжя Греції, стався землетрус магнітудою 5,3 бала.

Про це повідомило Управління з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD).

Деталі

Землетрус стався у вівторок, 14 березня, о 19:35 за місцевим часом на глибині 4,22 км.

За даними Геодинамічного інституту Афін епіцентр землетрусу був в районі між островами Кітера та Крит.

Нагадаємо, у Румунії 12 березня за шість годин сталось одразу три землетруси.

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