У країні-сусідці України сталися землетруси

Інформації про жертв чи руйнування наразі немає.

У Румунії в неділю, 12 березня, за 6 годин сталось одразу три землетруси.

Про це повідомляє румунське видання digi24.ro.

Землетрус магнітудою 3,4 бала за шкалою Ріхтера стався в неділю о 13:49 за місцевим часом в сейсмічній зоні Вранча, повіт Бузеу.

Через 30 хвилин також стався землетрус в повіті Горж, а через 6 годин, також в Бузеу стався ще один землетрус, на цей раз магнітудою 4,1.

Поштовхи зафіксовано на глибині 140 км, поблизу одразу кількох населених пунктів. Наразі немає інформації про жертв та руйнування.

Нагадаємо, на російській Камчатці 8 березня сталися три потужні підземні поштовхи упродовж трьох годин.

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