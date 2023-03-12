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В стране-соседке Украины произошло сильное землетрясение

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3906
Время на прочтение
1 мин
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В стране-соседке Украины произошло сильное землетрясение

Фото: cxid.info

Информации о жертвах или разрушениях пока нет.

В Румынии в воскресенье, 12 марта, за 6 часов произошло сразу три землетрясения.

Об этом сообщает румынское издание digi24.ro.

Землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье в 13:49 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузеу.

Через 30 минут также произошло землетрясение в уезде Горж, а через 6 часов также в Бузеу произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,1.

Толчки зафиксированы на глубине 140 км, вблизи нескольких населенных пунктов. Пока нет информации о жертвах и разрушениях.

Напомним, на российской Камчатке 8 марта произошли три мощных подземных толчка в течение трех часов.

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Дата публикации
Просмотры
3906
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