В стране-соседке Украины произошло сильное землетрясение

Информации о жертвах или разрушениях пока нет.
В Румынии в воскресенье, 12 марта, за 6 часов произошло сразу три землетрясения.
Об этом сообщает румынское издание digi24.ro.
Землетрясение магнитудой 3,4 балла по шкале Рихтера произошло в воскресенье в 13:49 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузеу.
Через 30 минут также произошло землетрясение в уезде Горж, а через 6 часов также в Бузеу произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,1.
Толчки зафиксированы на глубине 140 км, вблизи нескольких населенных пунктов. Пока нет информации о жертвах и разрушениях.
Напомним, на российской Камчатке 8 марта произошли три мощных подземных толчка в течение трех часов.
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