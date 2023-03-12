Ведьма-некромант предусмотрела, когда закончится война в Украине

Ведьма предполагает, что летом ВСУ освободят украинские территории.
Ведьма-некромант и экстрасенс Мария Тиха предусмотрела, когда закончится война России против Украины. Она убеждена, что это произойдет не в этом году.
Об этом она сказала в интервью УНИАН.
"Я обращалась к миру мертвых и пока вижу, что война в Украине не закончится. В этом году точно", — сказала Мария Тиха.
Ведьма-некромант рассказала, что контрнаступление ВСУ начнется в конце весны 2023 года. А летом ВСУ смогут деоккупировать захваченные территории.
Мария Тиха также предусмотрела, что в марте в Крыму будет "хлопок": уничтожены склады с оружием и другая военная инфраструктура.
Напомним, астролог Анна Вергелес рассказала, что в конце марта в Украине будут жестокие бои.
Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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