В Турции снова произошло землетрясение

В Турции утром 7 марта снова произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла в провинции Кахраманмараш.

Об этом сообщило турецкое Управление по ликвидации последствий ЧС (AFAD), пишет агентство Anadolu.

Толчки зафиксировали в 12:40 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в районе Оникишубата. Эпицентр толчков залегал на глубине 7,52 км.

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии

После масштабных толчков 6 февраля в Турции продолжают фиксировать землетрясения, однако уже не такой силы. По последним данным, количество жертв землетрясений в Турции и Сирии превысило 50 тысяч, спасатели продолжают работу.

В Турции арестовали 184 специалиста, подозреваемых в причастности к разрушению зданий во время землетрясений.

В городе Хатай спасатели на 25 день после масштабного землетрясения достали из-под руин собаку, чудом уцелевшую (видео).

Читайте также: