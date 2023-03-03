В Москве гей-проститутка задушил создателя вакцины "Спутник V"

Ученый заказал интимные услуги, однако между заказчиком и исполнителем разразился конфликт.
В Москве один из создателей вакцины "Спутник V" Андрей Ботиков заказал сексуальные услуги с асфиксией у мужчины-проститутки, который в конце концов задушил его.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал Mash.
Тело 48-летнего ученого обнаружили в квартире на улице Рогова в московском Щукино. На его теле были следы удушения, несколько ножевых ранений и ссадины.
Полиция задержала подозреваемых – 29-летнего Алексея Змановского и его 18-летнюю подругу Ольгу Дубойскую. Оба подозреваемых из Калуги.
По версии следствия, Ботиков заказал секс-услуги у Змановского. Когда последний прибыл на место, мужчины повздорили на почве вида и объема интим-услуг. Тогда эскорт убил ученого и обокрал его. Подруга злоумышленника это время ждала в подъезде.
Правоохранители открыли дело по статье об "убийстве". Змановский уже взят подж стражу. Он полностью признает свою вину.
Напомним, в феврале в России нашли мертвым генерал-майора, экс-замначальника Главного управления МВД РФ в борьбе с экстремизмом Владимира Макарова. Он до января 2023 года занимался репрессиями несогласных с путинским режимом.
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