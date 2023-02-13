В России нашли мертвым генерала, которого недавно уволили: он занимался репрессиями

В России в загородном доме обнаружили мертвым генерал-майора, бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ в борьбе с экстремизмом Владимира Макарова. Он в РФ до января 2023 года занимался репрессиями несогласных с путинским режимом.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Новое загадочное самоубийство в РФ произошло в загородном доме. Макарова нашли мертвым в его доме, он якобы застрелился. В помещении также находилась его жена.

Известно, что Макаров до января 2023 занимался репрессиями против несогласных с путинским режимом. Он подозревается в борьбе с так называемой российской оппозицией. Однако в начале года генерал был уволен.

Напомним, что это уже не первое загадочное самоубийство среди российских чиновников и бизнесменов. Ранее нашли мёрвым российского полковника Вадима Бойко из Тихоокеанского военно-морского училища во Владивостоке, которого назначили ответственным за подготовку мобилизованных для участия в войне против Украины.

Также в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы "Российских железных дорог".

Читайте также: