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В России нашли мертвым генерала, которого недавно уволили: он занимался репрессиями

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
940
Время на прочтение
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В России нашли мертвым генерала, которого недавно уволили: он занимался репрессиями

Фото: российские пропагандисты

Российский генерал якобы совершил самоубийство.

В России в загородном доме обнаружили мертвым генерал-майора, бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ в борьбе с экстремизмом Владимира Макарова. Он в РФ до января 2023 года занимался репрессиями несогласных с путинским режимом.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Новое загадочное самоубийство в РФ произошло в загородном доме. Макарова нашли мертвым в его доме, он якобы застрелился. В помещении также находилась его жена.

Известно, что Макаров до января 2023 занимался репрессиями против несогласных с путинским режимом. Он подозревается в борьбе с так называемой российской оппозицией. Однако в начале года генерал был уволен.

Напомним, что это уже не первое загадочное самоубийство среди российских чиновников и бизнесменов. Ранее нашли мёрвым российского полковника Вадима Бойко из Тихоокеанского военно-морского училища во Владивостоке, которого назначили ответственным за подготовку мобилизованных для участия в войне против Украины.

Также в Москве застрелился топ-менеджер дочерней фирмы "Российских железных дорог".

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Дата публикации
Просмотры
940
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