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Более часа на крыше под взрывами: на Майдане в Киеве мужчина угрожал покончить с собой во время атаки дронов
Во время нападения РФ на Киев мужчина более полутора часов просидел на крыше дома на Майдане Независимости, угрожая покончить с собой.
В Киеве на Майдане Независимости произошло чрезвычайное происшествие: мужчина взобрался на крышу жилого дома рядом с гостиницей «Казацкий» и угрожал покончить с собой. Инцидент произошёл как раз во время затяжной воздушной атаки на столицу.
Как сообщают очевидцы в соцсетях, на кадрах с места происшествия виден человек на краю крыши, с которым правоохранители пытались вести диалог с соседних балконов.
В полиции Киева подтвердили эту информацию. Несмотря на взрывы и действия сил ПВО, мужчина продолжал находиться на опасной высоте в течение длительного времени. На месте происшествия дежурили медики «скорой» и большое количество правоохранителей.
Сначала переговоры с мужчиной вели патрульные полицейские, а затем к процессу подключились профессиональные психологи. Благодаря слаженным действиям правоохранителей удалось убедить человека отказаться от рокового шага.
«Мужчину уговорили спуститься с крыши дома. Он просидел там около полутора часов. Сейчас с ним всё в порядке, с ним работают психологи, а правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, утром 23 сентября Киевподвергся атаке беспилотников. С утра уже несколько раз звучали сирены из-за угрозы дронов. Время от времени раздавались сильные взрывы. В столице было много «прилетов». Число жертв возросло до двух.