В РФ инженеры выдали беспилотник с Aliexpress за свою разработку

Настоящая компания-производитель, выпускающая БПЛА, выступает против войны и запрещает использовать ее аппараты в военных целях.

Власти Приморья, а именно глава края Олег Кожемяко, рассказал, что якобы российские инженеры создали беспилотник самолетного типа с вертикальным взлетом. На самом деле, беспилотник продает на Aliexpress китайская компания CUAV Tech.

Об этом говорится в источнике "Сирена".

"Начались испытательные полеты нового беспилотника. Приморские инженеры создали БПЛА самолетного типа с вертикальным взлетом. Такой принцип значительно расширяет возможности аппарата", – говорит Кожемяко.

Он также опубликовал видеоиспытание аппарата.

Ранее правительство Приморья сообщало, что на одном из оборонных предприятий края создано 45 беспилотников для отправки на войну России против Украины.

Позже БПЛА показали миру. Они оказались точной копией дронов китайской компании CUAV Tech, которые можно купить на Aliexpress стоимостью 8,8–21,7 тыс. долларов.

По информации настоящей компании, производящей эти БПЛА, их запрещено отправлять в любые страны, участвующие в войнах, в частности в Россию и Украину.

"Если любой клиент, партнер или торговый посредник нарушит вышеперечисленные требования, мы прекратим все отношения сотрудничества с устройством", — говорится в заявлении компании CUAV Tech.

После того, как аппарат обнаружили на Aliexpress, власти края заявили, что он просто похож, потому что производится по тому же принципу, что и все присутствующие на рынке модели. В правительстве региона также заявили, что сходство только внешнее, наполнение у "приморских" беспилотников уникально. Подтверждения этому пока не предоставили.

Напомним, накануне в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях была объявлена воздушная тревога. Там сообщали об угрозе ударов по иранским дронам.

Читайте также: