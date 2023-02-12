В Украине запустили первый дрон-камикадзе собственного производства (видео)

Видео запуска БПЛА показал в соцсетях старший научный сотрудник химического факультета КНУ им. Шевченко и руководитель NAURocket Сергей Пипко.

Напомним, ранее ародный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский намекнул, что в Украине также работают над изготовлением собственных дальнобойных ракет, ведь поставлять такие виды вооружения партнеры пока отказываются.

Кроме того, высокопоставленные чиновники оборонной промышленности Великобритании стремятся производить оружие и транспортные средства в Украине. Для этого они уже приступили к переговорам с коллегами в Киеве.

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