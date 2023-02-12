Хотят зайти в Бахмут с севера и юга – в ВСУ рассказали о планах врага

Солдаты армии РФ пытаются окружить Бахмут, они хотят зайти в город с севера, в районе населенных пунктов Красная Гора, Ягодная, Берховка и с юга, где расположено Ивановское.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Он подчеркнул, что для россиян очень важны дороги, с помощью которых их обеспечивают боекомплектами.

"Они хотят этот путь М-03, который ведет на Константиновку, контролировать", — подчеркнул он.

Часть этой трассы находится под контролем врагов. Именно благодаря этой трассе россияне получают подкрепление и отправляют своих раненых с поля боя.

"Если они смогут условно окружить и перекрыть эти пути, то я думаю, что нужно будет наши войска отводить из Бахмута, потому что тогда держаться там будет очень тяжело", — подчеркнул Гетьман.

Алексей Гетьман отметил, что если россияне смогут перекрыть основные дороги, то по небольшим дорогам поставлять некую технику ВСУ и вывозить раненых будет крайне тяжело. Если враг будет получать подкрепление, то Вооруженные силы Украины не будут иметь смысла там оставаться, потому что Бахмут большого военного значения не имеет.

"Более-менее важным стратегическим объектом можно считать Константиновку, потому что там железнодорожный узел", – отметил он.

Бои за Бахмут

Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. Войска РФ предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Захватчики делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику.

Украинские военные круглосуточно отражают постоянные штурмы россиян под Бахмутом, однако они нуждаются в большем боеприпасе.

Новое широкомасштабное наступление, к которому готовятся россияне, длится уже более 10 дней.

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