На западе Грузии с разницей в 14 минут произошло два землетрясения. Мощность толчков – 3,6 и 4,4 магнитуды.

Об этом говорится в отчете Национального центра сейсмического мониторинга.

По данным центра, первый толчок магнитудой 4,4 зарегистрировали в 12:07 в Бахмаро (очаг залегал на глубине 6 км), второй — в селе Гоми в 12:21 магнитудой 3,6 (очаг на глубине 5 км).

Землетрясения в Турции и Сирии

По данным, в результате землетрясений, которые 6 февраля всколыхнули Турция и Сирию, пострадало почти 26 млн человек.

В турецком городе Малатья, пострадавшем из-за землетрясения собака-спасатель помогает доставать из-под завалов людей. У животного все кавычки ранены обломками стекла, однако животное и дальше ищет людей.

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что землетрясение в Турции не имел искусственного происхождения, но в мире не существует ни климатического оружия, ни сейсмического оружия.

Читайте также: