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В Грузии за четверть часа произошло два землетрясения

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
628
Время на прочтение
1 мин
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В Грузии за четверть часа произошло два землетрясения

Фото: Unsplash

Землетрясения всколыхнули запад Грузии

На западе Грузии с разницей в 14 минут произошло два землетрясения. Мощность толчков – 3,6 и 4,4 магнитуды.

Об этом говорится в отчете Национального центра сейсмического мониторинга.

По данным центра, первый толчок магнитудой 4,4 зарегистрировали в 12:07 в Бахмаро (очаг залегал на глубине 6 км), второй — в селе Гоми в 12:21 магнитудой 3,6 (очаг на глубине 5 км).

Землетрясения в Турции и Сирии

По данным, в результате землетрясений, которые 6 февраля всколыхнули Турция и Сирию, пострадало почти 26 млн человек.

В турецком городе Малатья, пострадавшем из-за землетрясения собака-спасатель помогает доставать из-под завалов людей. У животного все кавычки ранены обломками стекла, однако животное и дальше ищет людей.

Военный эксперт Олег Жданов заверил, что землетрясение   в Турции не имел искусственного происхождения, но в мире не существует ни климатического оружия, ни сейсмического оружия.

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Дата публикации
Просмотры
628
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