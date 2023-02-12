У Грузії за чверть години сталися два землетруси

Землетруси сколихнули захід Грузії
На заході Грузії з різницею у 14 хвилин сталися два землетруси. Потужність поштовхів - 3,6 та 4,4 магнітуди.
Про це йдеться у звіті Національного центру сейсмічного моніторингу.
За даними центру, перший поштовх магнітудою 4,4 зареєстрували о 12:07 у Бахмаро (вогнище залягало на глибині 6 км), другий — в селі Гомі о 12:21 магнітудою 3,6 (вогнище на глибині 5 км).
Землетруси у Туреччині та Сирії
За оснанніми даними, внаслідок землетрусів, які 6 лютого сколихнули Туреччина та Сирію, постраждало майже 26 млн людей.
У турецькому місті Малатья, яке постраждало через землетрус собака-рятувальник допомагає діставати з-під завалів людей. У тварини усі лапки поранені уламками скла, проте тварина і далі шукає людей.
Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що землетрус у Туреччині не мав штучного походження, аде у світі не існує ні кліматичної зброї, ні сейсмічної зброї.
Читайте також:
- Потужні землетруси є можливими в Україні
- Зеленський відвідав посольство Туреччині
- У Туреччині на рятувальників завалилася частина будинку: з'явилося відео