У Грузії за чверть години сталися два землетруси

На заході Грузії з різницею у 14 хвилин сталися два землетруси. Потужність поштовхів - 3,6 та 4,4 магнітуди.

Про це йдеться у звіті Національного центру сейсмічного моніторингу.

За даними центру, перший поштовх магнітудою 4,4 зареєстрували о 12:07 у Бахмаро (вогнище залягало на глибині 6 км), другий — в селі Гомі о 12:21 магнітудою 3,6 (вогнище на глибині 5 км).

Землетруси у Туреччині та Сирії

За оснанніми даними, внаслідок землетрусів, які 6 лютого сколихнули Туреччина та Сирію, постраждало майже 26 млн людей.

У турецькому місті Малатья, яке постраждало через землетрус собака-рятувальник допомагає діставати з-під завалів людей. У тварини усі лапки поранені уламками скла, проте тварина і далі шукає людей.

Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що землетрус у Туреччині не мав штучного походження, аде у світі не існує ні кліматичної зброї, ні сейсмічної зброї.

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