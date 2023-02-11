“Розділяємо біль турецького народу”: Зеленський відвідав посольство Туреччини

Українські рятувальники допомагають розбирати завали після руйнівного та смертоносного землетрусу в Туреччині.

У суботу, 11 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав посольство Туреччини в Києві, щоб висловити співчуття турецькому народу через страшні землетруси.

Про це він повідомив у традиційному вечірньому зверненні.

“Ми розділяємо біль турецького народу. І бажаємо якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав”, - заявив Зеленський.

За словами президента, українські рятувальники ДСНС працюють в Туреччині, допомагаючи з розбором завалів.

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“Станом на зараз відомо про понад 21 тисячу загиблих. Розбір завалів триває. І, на жаль, кількість втрачених життів може бути більшою”, - зауважив Зеленський.

Український президент запевнив, що посольство України з’ясовує всю інформацію про українців, які могли опинитися в зоні лиха.

Нагадаємо, 6 лютого, у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус. За останніми даними, кількість жертв у країнах збільшилася до 23 700 осіб.

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