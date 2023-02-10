Землетрус у Туреччині і Сирії: збитки сягнуть 4 млрд доларів

Економічні збитки в регіонах Туреччини та Сирії, які постраждали від руйнівного землетрусу, можуть перевищити 4 млрд доларів.



Про це повідомляє міжнародне рейтингове агентство Fitch.

"Економічні збитки важко оцінити, оскільки ситуація розвивається, але вони, ймовірно, перевищать два мільярди доларів і можуть досягти чотирьох мільярдів доларів або більше", - зазначили у Fitch.

Водночас вартість застрахованих збитків оцінюється в межах 1 млрд, що свідчить про низьке страхове покриття районів, на які припав епіцентр землетрусу.

Основна частина виплат припаде на глобальних перестраховиків.

Нагадаємо, 6 лютого в Туреччині стався землетрус магнітудою 7,8 — найсильніший у країні в цьому столітті. За ним були ще два землетруси — магнітудою 7,7 і 7,6. Загальна кількість загиблих унаслідок землетрусів у Туреччині вже перевищила 20 тисяч. Майже всі вони загинули в самій Туреччині, також кілька тисяч загиблих у Сирії.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що під завалами можуть залишатися п'ятеро українців. Їхня доля наразі невідома.

Трагедія в Туреччині: жертвами руйнівного землетрусу стали понад 20 тисяч людей

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