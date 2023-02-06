Під завалами у Сирії загинула сестра прем'єра разом з дітьми та онуками

Жінка перебувала у будівлі, коли стався землетрус.

У Сирії внаслідок землетрусу 6 лютого загинула сестра прем'єр-міністра Хусейна Арнуса — Нессум Арнус.

Про це повідомляє видання Snack Syrian.

Внаслідок обвалення будівлі у місті Хама загинула сестра прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.

Зазначається, що разом із сестрою прем’єра загинули кілька її дітей та онуків. Сам Арнус цю інформацію наразі не коментував.

Нагадаємо, потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на південному сході Туреччини і в Сирії в ніч проти 6 лютого. Через поштовхи були зруйновані будинки, а їхні мешканці в паніці вибігали на вулицю.

Понад 1000 людей загинули в обох країнах, сотні зазнали поранення, рятувальники очікують, що кількість жертв зросте. Підземні поштовхи відчули також Ізраїль, Ірак, Ліван, Грузія

Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття турецькому народу та запропонував допомогу у подоланні наслідків стихійного лиха.

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