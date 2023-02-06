Землетруси в Туреччині: Україна і НАТО зробили заяви

Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, щоб допомогти ліквідовувати наслідки потужного землетрусу, який забрав життя понад 1200 людей у Туреччині та Сирії.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттер.

"Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників для надання допомоги в реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", — написав Кулеба.

Також стало відомо, що союзники Туреччини в НАТО підтримають країну після землетрусу, який стався там 6 лютого.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг висловив повну солідарність із народом Туреччини. Про це він написав у Twitter.

"Я перебуваю в контакті з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та головою МЗС Мевлютом Чавушоглу. Союзники по НАТО мобілізують нині підтримку для Туреччини", ‒ наголосив Столтенберг.

Що відомо про землетруси в Туреччині 6 лютого

6 лютого на південному сході Туреччини та водночас на території Сирії стався потужний землетрус. Як пізніше заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган, землетрус магнітудою 7,7 бала став найпотужнішим у Туреччині від 1939 року.

Станом на 12:30 за Києвом загиблими в обох країнах вважаються понад 1200 людей, поранено 5385. Вдень у Туреччині стався ще один землетрус магнітудою 7,8 бала, а потім ще один магнітудою 5,7. Поштовхи відчувалися в Іраку та Ірані, а також в ОАЕ, Туреччині та Ізраїлі.

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