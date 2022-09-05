Китай сколихнули одразу два землетруси

Землетрус магнітудою 6,8 бала стався в гірській місцевості на заході китайської провінції Сичуань у понеділок після полудня.

Дані про жертви та руйнування поки не надходили.

Про це з посиланням на Китайський центр землетрусів повідомляє Reuters.

Відомо, що епіцентр землетрусу знаходився у місті Лудінг на глибині 16 кілометрів, що приблизно за 180 км на південний захід від столиці провінції Сичуань міста Ченду.

Підземні поштовхи відчувалися навіть в таких віддалених містах, як Чаньша та Сіань.

За кілька хвилин після першого землетрусу було зафіксовано другий, менш потужний землетрус, магнітудою 4,2 бала, який стався в місті Яань, що неподалік від Лудінга.

Нагадаємо, поблизу грецького острова Самос стався потужний землетрус магнітудою 5,2 бала.

Майже тисяча людей загинула одночасна під час потужного землетрусу в Афганістані

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