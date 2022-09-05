Китай всколыхнули сразу два землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в горной местности на западе китайской провинции Сычуань в понедельник после полудня.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали.

Об этом со ссылкой на Китайский центр землетрясений сообщает Reuters.

Известно, что эпицентр землетрясения находился в городе Лудинг на глубине 16 километров, что примерно в 180 км юго-западнее столицы провинции Сычуань города Чэнду.

Подземные толчки ощущались даже в таких отдаленных городах, как Чаньша и Сиань.

Через несколько минут после первого землетрясения было зафиксировано второе, менее мощное землетрясение магнитудой 4,2, которое произошло в городе Яань, недалеко от Лудинга.

Напомним, вблизи греческого острова Самос произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Около тысячи человек погибли одновременно во время мощного землетрясения в Афганистане

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