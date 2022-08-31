Пока нет никаких сообщений о повреждениях или пострадавших.
В среду, 31 августа, в 13:10 по местному времени вблизи греческого острова Самос произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2.
Об этом сообщает Ekathimerini.
По данным Института геодинамики Национальной обсерватории Афин, эпицентр находился в 17 километрах юго-западнее города Пифагорио на глубине 12,8 км.
Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 12:56 в том же районе. Его эпицентр был зафиксирован на глубине 10 км.
Напомним, утром 29 августа в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.
Читайте также:
- В Исландии началось извержение вулкана вблизи главного аэропорта страны: видео
- В Чили рыбаки поймали монстра (фото)
- У берегов Гонконга тайфун разломал пополам судно с 30 членами экипажа