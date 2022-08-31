Пока нет никаких сообщений о повреждениях или пострадавших.

В среду, 31 августа, в 13:10 по местному времени вблизи греческого острова Самос произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2.

Об этом сообщает Ekathimerini.

По данным Института геодинамики Национальной обсерватории Афин, эпицентр находился в 17 километрах юго-западнее города Пифагорио на глубине 12,8 км.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 12:56 в том же районе. Его эпицентр был зафиксирован на глубине 10 км.

Напомним, утром 29 августа в Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1.

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