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Поблизу грецького острова Самос стався потужний землетрус

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Поблизу грецького острова Самос стався потужний землетрус

Фото: Марина Григоренко / УНІАН

Наразі немає жодних повідомлень про пошкодження чи постраждалих.

У середу, 31 серпня, о 13.10 за місцевим часом поблизу грецького острова Самос стався потужний землетрус магнітудою 5,2. 

Про це повідомляє Ekathimerini. 

За даними Інституту геодинаміки Національної обсерваторії Афін, епіцентр перебував за 17 кілометрів на південний захід від міста Піфагоріо на глибині 12,8 км.

Ще один землетрус магнітудою 4,7 стався о 12:56 у тому ж районі. Його епіцентр був зафіксований на глибині 10 кілометрів.

Нагадаємо, вранці 29 серпня в Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 6,1.

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