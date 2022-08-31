Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя: перші кадри (відео)

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ), яка вранці 31 серпня вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції, прибула до міста.

Зазначається, з міста Запоріжжя експерти МАГАТЕ вирушать до окупованої Росією ЗАЕС.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Сьогодні, 31 серпня 2022 року близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", - згодом підтвердили в ДП "Енергоатом", опублікувавши відео приїзду ескпертів.

У місії три завдання: фізичний захист, ядерна безпека, гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів. Тим часом російські окупанти роблять усе можливе, аби зірвати візит.

На відеокадрах видно колону автомобілів представників МАГАТЕ, яка складається є декількох машин. Транспортні засоби заїжджають на територію приміщення, розташованого в Запоріжжі.

Нагадаємо, у вівторок, 30 серпня, до Києва прибула місія представників МАГАТЕ, які мають відвідати окуповану російськими військовими Запорізьку АЕС. Глава держави Зеленський назвав візит експертів з Міжнародного агентства з атомної енергії до України, зокрема на Запорізьку АЕС, "важливою місією". Він наголосив, що Україна вживає усіх заходів для безпечного візиту представників МАГАТЕ на атомну електростанцію. Під час зустрічі з гендиректором організації Гроссі український президент вимагав повної та негайної демілітаризації АЕС.

Додамо, окупанти образилися, що міжнародні екперти їдуть не через Росію, і відмовилися робити їм спецперепустки для в'їзду, аби таким чином перешкодити їхньому приїзду на ЗАЕС.

МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС 31 серпня

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