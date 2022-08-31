Делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье: первые кадры (видео)

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая утром 31 августа отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию, прибыла в город.

Отмечается, из города Запорожья эксперты МАГАТЭ отправятся на оккупированную Россией ЗАЭС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Сегодня, 31 августа 2022 около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", — впоследствии подтвердили в ГП "Энергоатом", опубликовав видео приезда экспертов.

В миссии три задачи: физическая защита, ядерная безопасность, гарантии нераспространения ядерных материалов. Тем временем российские оккупанты делают все возможное, чтобы сорвать визит.

На видеокадрах видна колонна автомобилей представителей МАГАТЭ, которая состоит из нескольких машин. Транспортные средства въезжают на территорию помещения, расположенного в Запорожье.

Напомним, во вторник, 30 августа, в Киев прибыла миссия представителей МАГАТЭ, которые должны посетить оккупированную российскими военными Запорожскую АЭС. Глава государства Зеленский назвал визит экспертов из Международного агентства по атомной энергии в Украину, в частности, на Запорожскую АЭС, "важной миссией". Он подчеркнул, что Украина принимает все меры для безопасного визита представителей МАГАТЭ на атомную электростанцию. Во время встречи с гендиректором организации Гросси украинский президент потребовал полной и немедленной демилитаризации АЭС.

Добавим, оккупанты обиделись, что международные эксперты едут не через Россию, и отказались делать им спецпропуска для въезда, чтобы таким образом помешать их приезду на ЗАЭС.

МАГАТЭ прибудет на ЗАЭС 31 августа

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