На украинско-польской границе в очередях стоят сотни автомобилей

Пограничники рассказали о ситуации на пунктах пропуска за сутки и по состоянию на сегодня.

За сутки 30 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 89 тысяч человек и около 20 тысяч транспортных средств. Сегодня же, 31 августа, на пунктах пропуска на выезд из Украины образовались очереди из сотен авто, больше всего машин — на границе с Польшей.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 40 тысяч человек. Почти 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись 48 тысяч человек, более 44 тысяч из них – граждане Украины.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 31 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 90 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 150 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 100 л/а, 11 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 60 л/а, 4 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 130 л/а, 4 автобуса, 220 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Малый Березный" — 20 л/а, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

"Ужгород" — 30 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется).

Румыния:

"Порубное" – 55 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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