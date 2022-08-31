Жданов сообщил, когда ожидать успеха ВСУ на юге страны

Военный эксперт Олег Жданов сообщил, когда ожидает успех ВСУ на юге страны.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua 31 августа.

"Я бы не был таким оптимистичным — несколько суток. Надо понимать, что там находится наиболее боеспособная группировка русских войск. Мы ее оцениваем где-то в 25 тысяч военнослужащих. Очень большая. Несмотря на то, что мы наносим такое огневое поражение, все же противник пытается любым способом обеспечить эту группировку. А также там заранее, сразу, когда они заходили, завезено еще очень много боеприпасов. Очень много. Поэтому, я думаю, надо говорить о неделе, а может и несколько недель, когда мы сможем говорить об освобождении наших территорий и выходе ВСУ на Днепр", — отметил Жданов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 189-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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