Дашу Квиткову оштрафовали в Украине

Жена ведущего Никиты Добрынина – Даша Квиткова – вернулась из-за границы в Украину.

В Instagram-stories знаменитость поделилась, что очень обрадовалась, когда наконец-то проехала границу, ведь так она стала еще ближе к своему дому.

Даша Квиткова приехала в Украину / Фото: instagram.com/kvittkova

Квиткова спешила наконец-то увидеть своего мужа и нарушила ПДД. Знаменитость превысила скорость и ее остановили полицейские. За нарушение ПДД блогерше выписали штраф.

Как призналась знаменитость, с ней такое случилось впервые. Впрочем, она никак не спорила, ведь убеждена, что штраф получила заслуженно.

"Я получила свой первый и заслуженный штраф, потому что очень спешила к любимому", — поделилась жена Добрынина.

Дашу Квиткову оштрафовали / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитость все же дальше без приключений доехала к Киеву, домой. Даша и Никита наконец-то встретились, а годовалый Лев смог обнять своего папу.

Никита Добрынин с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

Напомним, это не в первый раз, когда звезды украинского шоу-бизнеса получают штрафы за нарушение ПДД. Недавно артистка Надя Дорофеева припарковала машину в неположенном для этого месте. Поэтому автомобиль исполнительницы отправили на штрафплощадку.

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