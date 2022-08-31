Дашу Квіткову оштрафували в Україні

Дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – повернулася з-за кордону до України.

У Instagram-stories знаменитість поділилася, що дуже зраділа, коли нарешті проїхала кордон, адже так вона стала ще ближчою до свого дому.

Даша Квіткова приїхала до України / Фото: instagram.com/kvittkova

Квіткова поспішала нарешті побачити свого чоловіка, тож порушила ПДР. Знаменитість перевищила швидкість і її зупинили поліціянти. За порушення ПДР блогерці виписали штраф.

Як зізналась знаменитість, з нею таке трапилося вперше. Утім, вона жодним чином не сперечалася, адже переконана, що штраф отримала заслужено.

"Я отримала свій перший і заслужений штраф, бо дуже поспішала до коханого", - поділилася дружина Добриніна.

Дашу Квіткову оштрафували / Фото: instagram.com/kvittkova

Знаменитість все ж далі без пригод доїхала до Києва, додому. Даша та Микита нарешті зустрілися, а однорічний Лев зумів обняти свого татуся.

Микита Добринін із сином / Фото: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, це не вперше, коли зірки українського шоубізнесу отримують штрафи за порушення ПДР. Нещодавно артистка Надя Дорофєєва припаркувала машину у недозволеному для цього місці. Тому автівку виконавиці відправили на штрафмайданчик.

Читайте також: