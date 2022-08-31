Дашу Квіткову оштрафували в Україні

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася неприємною звісткою.
Дружина ведучого Микити Добриніна – Даша Квіткова – повернулася з-за кордону до України.
У Instagram-stories знаменитість поділилася, що дуже зраділа, коли нарешті проїхала кордон, адже так вона стала ще ближчою до свого дому.
Квіткова поспішала нарешті побачити свого чоловіка, тож порушила ПДР. Знаменитість перевищила швидкість і її зупинили поліціянти. За порушення ПДР блогерці виписали штраф.
Як зізналась знаменитість, з нею таке трапилося вперше. Утім, вона жодним чином не сперечалася, адже переконана, що штраф отримала заслужено.
"Я отримала свій перший і заслужений штраф, бо дуже поспішала до коханого", - поділилася дружина Добриніна.
Знаменитість все ж далі без пригод доїхала до Києва, додому. Даша та Микита нарешті зустрілися, а однорічний Лев зумів обняти свого татуся.
Нагадаємо, це не вперше, коли зірки українського шоубізнесу отримують штрафи за порушення ПДР. Нещодавно артистка Надя Дорофєєва припаркувала машину у недозволеному для цього місці. Тому автівку виконавиці відправили на штрафмайданчик.
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