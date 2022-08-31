Алла Пугачова красномовно відповіла, навіщо повернулася до Росії

Виконавиця Алла Пугачова нещодавно без чоловіка, гумориста Максима Галкіна, повернулася до Росії.

Та, як виявилося, у неї є на те свої причини. Так, коли артистка гуляла вулицями РФ, її запримітили російські пропагандисти та вирішили поставити декілька запитань. У Пугачової запитали, чим вона займатиметься в Росії. У Алли Борисівни знайшлася красномовна відповідь.

"Лад наводити у моїй голові, у вашій голові", - влучно відповіла зірка.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Також у знаменитості пропагандист поцікавився, чи підуть її діти до школи. Пугачова теж знайшла відповідь.

"У них ніжки є, здорові. Підуть, звісно", - з сарказмом прокоментувала зірка.

Алла Пугачова з двійнятами / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Зазначимо, Алла Пугачова нещодавно повернулася до Росії, а от її чоловік, гуморист Максим Галкін, - ні. Він залишився за кордоном та продовжує давати концерти. Наразі артист перебуває в Австралії.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні Максим Галкін висловився проти російської влади. Алла Пугачова також підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка, за що нарвалася на критику в Росії. З березня подружжя перебувало в Ізраїлі, де гуморист активно давав концерти, на яких не соромився висміювати владу РФ.

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