Катрін Денев підтримала Україну: "Мій розум і мій дух з ними"

Легендарна французька акторка та співачка Катрін Денев висловила свою солідарність з українським народом.

Володарка престижної премії "Золотий Лев" Катрін Денев завітала на щорічний Венеціанський кінофестиваль на острові Лідо. На фотоколлі з нагоди відкриття заходу 78-річна акторка показала, що підтримує Україну у війні з Росією.

Для свого виходу Денев обрала чорні брюки та синю сорочку, яку прикрасила українським прапором.

Катрін Денев з українським прапором на сорочці

Втім Катрін втрималася від коментарів стосовно війни в Україні, а лише коротко дала зрозуміти на чиєму вона боці.

"Я дуже добре усвідомлюю, як і багато людей, чому я вдягнула його (прапор – Ред.) на пресконференцію. Проте я не хочу висловлюватися, бо все стає гірше і гірше. Мій розум і мій дух з ними щодня, але я не буду робити жодних заяв", – сказала акторка у коментарі Deadline.

Катрін Денев на Венеціанському кінофестивалі

Нагадаємо, що 2019 року Катрін Денев відвідала Україну – зірка побувала на Одеському кінофестивалі, де навіть отримала нагороду "Золотий Дюк".

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