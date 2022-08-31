Оля Цибульська вперше за 20 років показала обличчя свого чоловіка

Українська співачка Оля Цибульська ретельно приховувала свого обранця, попри те, що з ним разом вже понад 20 років.

Виконавиця Оля Цибульська нарешті наважилася показати обличчя свого чоловіка.

Артистка разом зі своїм коханим вже понад 20 років. Утім, вона ретельно його приховувала, адже чоловік не хотів публічності. За цей час артистці приписували чимало романів. Навіть ширилися чутки, що син Олі – Нестор – від українського співака Дзідзьо.

"Ми разом уже понад 20 років, та ніхто не знав його імені та не бачив його обличчя. За довгу кар'єру в шоубізнесі мені приписували численні романи з відомими чоловіками, сина від Дзідзьо і навіть таємний шлюб з олігархом", - розповіла знаменитість.

Цибульська нарешті спростувала всі ці плітки та показала свого коханого.

До слова, його звати Сергієм. Закохані щасливі у стосунках уже понад 20 років, історія їхнього кохання почалася ще зі шкільних років. Разом виховують сина Нестора, який у пари народився 6 січна 2015 року.

Загалом, сьогодні, 31 серпня, у Сергія день народження. Він дозволив Олі показати себе, аби взяти участь у проєкті підтримки безпритульних тварин.

"Від початку повномасштабної війни я вмовляла його врешті вийти з тіні, бо я більше не могла тримати жодних секретів від тих, з ким переживаю одне горе і ховаюся в бункерах. Він погодився взяти участь у проєкті на підтримку безпритульних тварин, що постраждали від війни. Знайомтесь, це Сергій, у нього день народження, і я кохаю його", - поділилася Оля.

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