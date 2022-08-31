Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо своего мужа

Украинская певица Оля Цибульская тщательно скрывала своего избранника, несмотря на то, что с ним вместе уже более 20 лет.

Исполнительница Оля Цибульская наконец-то решилась показать лицо своего мужа.

Артистка вместе со своим любимым уже больше 20 лет. Впрочем, она усердно его скрывала, ведь мужчина не хотел публичности. За это время артистке приписывали немало романов. Даже ходили слухи, что сын Оли – Нестор – от украинского певца Дзидзьо.

"Мы вместе уже более 20 лет, но никто не знал его имени и не видел его лица. За долгую карьеру в шоу-бизнесе мне приписывали многочисленные романы с известными мужчинами, сына от Дзидзьо и даже тайный брак с олигархом", — рассказала знаменитость.

Цибульская наконец-то опровергла все эти сплетни и показала своего любимого.

К слову, его зовут Сергеем. Влюбленные счастливы в отношениях уже более 20 лет, история их любви началась еще со школьных лет. Вместе воспитывают сына Нестора, который у пары родился 6 января 2015 года.

Вообщем, сегодня, 31 августа, у Сергея день рождения. Он позволил Оле показать себя, чтобы принять участие в проекте поддержки бездомных животных.

"С начала полномасштабной войны я уговаривала его наконец-то выйти из тени, потому что я больше не могла держать никаких секретов от тех, с кем переживаю одно горе и скрываюсь в бункерах. Он согласился принять участие в проекте в поддержку пострадавших от войны беспризорных животных. Знакомьтесь, это Сергей, у него день рождения, и я люблю его", – поделилась Оля.

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