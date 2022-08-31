С двумя представителями НБА: сборная Украины объявила состав на Евробаскет-2022

Стал известен окончательный состав мужской сборной Украины по баскетболу на Чемпионат Европы 2022 года.

Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом заявили 12 исполнителей .

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Отметим, что среди них игроки Национальной баскетбольной ассоциации Святослав Михайлюк и Алексей Лень, а также центровой испанской "Мурсии" Артем Пустовой.

Вашему вниманию полная заявка "сине-желтых" на Евробаскет-2022:

Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Исуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.

Не вошли, в свою очередь, в финальный список Андрей Войналович и Павел Крутоус, которые приняли участие в августовском сборе с командой и играли в поединках отбора на Чемпионат мира-2023 с Италией и Исландией, которые завершились поражениями для украинской команды. Эти результаты почти лишили команду Багатскиса участия в мировом первенстве.

Сборная Украины на Евробаскете-2022 попала в группу C, где сыграет против сборных Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Матчи этой группы пройдут в Милане.

2 сентября

Украина – Великобритания. Старт в 15:15

3 сентября

Эстония – Украина. Старт в 18:00

5 сентября

Украина – Италия. Старт в 22:00

6 сентября

Греция – Украина. Старт в 18:00

8 сентября

Хорватия – Украина. Старт в 15:15

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступят 24 сборные, разделенные на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы пройдет 1-18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.

Добавим, что сборная Украины получила право сыграть на Евробаскете-2022 как первая команда группы в отборе.