С двумя представителями НБА: сборная Украины объявила состав на Евробаскет-2022

Стал известен окончательный состав мужской сборной Украины по баскетболу на Чемпионат Европы 2022 года.
Тренерский штаб во главе с Айнарсом Багатскисом заявили 12 исполнителей.
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.
Отметим, что среди них игроки Национальной баскетбольной ассоциации Святослав Михайлюк и Алексей Лень, а также центровой испанской "Мурсии" Артем Пустовой.
Вашему вниманию полная заявка "сине-желтых" на Евробаскет-2022:
- Денис Лукашов, Виталий Зотов, Илья Сидоров, Исуф Санон, Святослав Михайлюк, Иван Ткаченко, Богдан Близнюк, Вячеслав Бобров, Владимир Герун, Алексей Лень, Артем Пустовой, Дмитрий Скапинцев.
Не вошли, в свою очередь, в финальный список Андрей Войналович и Павел Крутоус, которые приняли участие в августовском сборе с командой и играли в поединках отбора на Чемпионат мира-2023 с Италией и Исландией, которые завершились поражениями для украинской команды. Эти результаты почти лишили команду Багатскиса участия в мировом первенстве.
Сборная Украины на Евробаскете-2022 попала в группу C, где сыграет против сборных Греции, Италии, Хорватии, Великобритании и Эстонии. Матчи этой группы пройдут в Милане.
2 сентября
Украина – Великобритания. Старт в 15:15
3 сентября
Эстония – Украина. Старт в 18:00
5 сентября
Украина – Италия. Старт в 22:00
6 сентября
Греция – Украина. Старт в 18:00
8 сентября
Хорватия – Украина. Старт в 15:15
ФОРМАТ ТУРНИРА
На первенстве континента по баскетболу выступят 24 сборные, разделенные на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получат четыре лучшие команды из каждой группы.
Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.
- Чемпионат Европы пройдет 1-18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.
Добавим, что сборная Украины получила право сыграть на Евробаскете-2022 как первая команда группы в отборе.