Умер Горбачев: как мировые лидеры отреагировали на смерть последнего советского вождя

Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года.

30 августа в России скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Как сообщают российские средства массовой пропаганды, его смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.

Бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Мегера, комментируя смерть последнего советского генсека, назвал его "фигурой неоднозначной и часто противоречивой…". Горбачев, по мнению Мегеры, сыграл более негативную роль в отношении Украины, чем Ельцин, однако более положительную, чем все советские вожди-предшественники вместе взятые. Несмотря на это, фигура Горбачева историческая и об этом свидетельствует, в том числе и реакция мировых лидеров на его смерть.

ТСН.ua собрал сообщения международных политиков о последнем советском лидере.

Так, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал Горбачева "уникальным государственным деятелем" и заявил, что "мир потерял могущественного мирового лидера".

"Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял могущественного мирового лидера, преданного многостороннего лидера и неутомимого борца за мир. Я глубоко расстроен его смертью", — написал он.

Mikhail Gorbachev был один из родных statesman который изменил историю истории.



World ha lost a towering global leader, комитетный multilateralist, и безусловный advocate for peace.



I'm deeply saddened по его продвижению. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ — António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен была более сдержана в своей характеристике уже покойного советского вождя, но отметила его роль в прекращении холодной войны.

"Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу. Это наследие мы не забудем", — написала она.

Mikhail Gorbachev был trusted и сочувствованный leader. Он играл строгой роллю на конец пожарной борьбе и стреляя вниз по Iron Curtain. Это объявлено о том, как сделать Европу.



Эта legacy is one will not forget.



RIP Михайл Горбачев — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также, вспоминая Горбачева, написал о холодной войне и глобальной безопасности.

"Михаил Горбачев принес гласностью и перестройкой ветер свободы в советский блок. Он помог положить конец холодной войне и фундаментально изменить глобальную безопасность, начав эру взаимовыгодного сотрудничества. Эпоха, которая исчезла и снова нужна срочно", — подчеркнул он.

Mikhail Gorbachev brought with Glasnost and Perestroika в пустоте пустыни в Советский блок.



Он был способен завершить борьбу и, в принципе, изменить глобальную безопасность, используя в эре mutually beneficial cooperation.



Это было то, что пониженный и нарочито нуждающийся в ней. – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Британский премьер-министр Борис Джонсон, комментируя смерть Горбачева, также выразил восторг, что тот способствовал мирному завершению холодной войны.

"Я расстроен новостью о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения. Во времена агрессии Путина в Украине его неутомимая преданность открытию советского общества остается примером для всех нас", — отметил глава британского правительства.

Им служили заголовок смерти Горбачева.



И все равно приходил к борьбе и поцелую, который был представлен в борьбе с зазубренной борьбой к опасной мысли.



В период Путинского агресии в Украине, его тремящий комментарии для того, чтобы охватить Совместное общество пообещали разместить нас. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Горбачева реформатором и дальновидным политиком.

"Михаил Горбачев умер. Вместе с ним погиб мужественный реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость меняться, его стремление к прозрачности и его негибкость сделали его таким, какой он есть", — написал глава немецкого правительства.

Michail Gorbatschow ist tot.



Mit ihm starb ein mutiger Reformer, ein weitsichtiger Politiker und Staatsmann.



Sein Mut zur Veränderung, sein Willen zur Transparenz und seine Unbeugsamkeit должны были ausgemacht. pic.twitter.com/WNHo9fzCNF — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) Август 31, 2022

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз написал, что "Михаил Горбачев помог покончить с холодной войной и изменить мир к лучшему".

Выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева также и лидер страны-агрессора, правопреемника СССР — России Владимир Путин. Глава Кремля отметил, что Горбачев был политиком и государственным деятелем, повлиявшим на ход мировой истории.

Уже известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Об этом сообщил знакомый с пожеланиями близких умершего.

Напомним, что в начале июля стало известно, что Горбачев находится в критическом состоянии в больнице. Он страдал сахарным диабетом и имел проблемы с почками.

Отметим, Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.

Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.