Последнего лидера Советского Союза не стало в возрасте 91 года.
30 августа в России скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Как сообщают российские средства массовой пропаганды, его смерть наступила после тяжелой и продолжительной болезни.
Бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Мегера, комментируя смерть последнего советского генсека, назвал его "фигурой неоднозначной и часто противоречивой…". Горбачев, по мнению Мегеры, сыграл более негативную роль в отношении Украины, чем Ельцин, однако более положительную, чем все советские вожди-предшественники вместе взятые. Несмотря на это, фигура Горбачева историческая и об этом свидетельствует, в том числе и реакция мировых лидеров на его смерть.
ТСН.ua собрал сообщения международных политиков о последнем советском лидере.
Так, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал Горбачева "уникальным государственным деятелем" и заявил, что "мир потерял могущественного мирового лидера".
"Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял могущественного мирового лидера, преданного многостороннего лидера и неутомимого борца за мир. Я глубоко расстроен его смертью", — написал он.
Mikhail Gorbachev был один из родных statesman который изменил историю истории.— António Guterres (@antonioguterres) August 30, 2022
World ha lost a towering global leader, комитетный multilateralist, и безусловный advocate for peace.
I'm deeply saddened по его продвижению. pic.twitter.com/giu2RHSjrQ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен была более сдержана в своей характеристике уже покойного советского вождя, но отметила его роль в прекращении холодной войны.
"Михаил Горбачев был лидером, которому доверяли и которого уважали. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь в свободную Европу. Это наследие мы не забудем", — написала она.
Mikhail Gorbachev был trusted и сочувствованный leader. Он играл строгой роллю на конец пожарной борьбе и стреляя вниз по Iron Curtain. Это объявлено о том, как сделать Европу.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 30, 2022
Эта legacy is one will not forget.
RIP Михайл Горбачев
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также, вспоминая Горбачева, написал о холодной войне и глобальной безопасности.
"Михаил Горбачев принес гласностью и перестройкой ветер свободы в советский блок. Он помог положить конец холодной войне и фундаментально изменить глобальную безопасность, начав эру взаимовыгодного сотрудничества. Эпоха, которая исчезла и снова нужна срочно", — подчеркнул он.
Mikhail Gorbachev brought with Glasnost and Perestroika в пустоте пустыни в Советский блок.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022
Он был способен завершить борьбу и, в принципе, изменить глобальную безопасность, используя в эре mutually beneficial cooperation.
Это было то, что пониженный и нарочито нуждающийся в ней.
Британский премьер-министр Борис Джонсон, комментируя смерть Горбачева, также выразил восторг, что тот способствовал мирному завершению холодной войны.
"Я расстроен новостью о смерти Горбачева. Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения. Во времена агрессии Путина в Украине его неутомимая преданность открытию советского общества остается примером для всех нас", — отметил глава британского правительства.
Им служили заголовок смерти Горбачева.— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 30, 2022
И все равно приходил к борьбе и поцелую, который был представлен в борьбе с зазубренной борьбой к опасной мысли.
В период Путинского агресии в Украине, его тремящий комментарии для того, чтобы охватить Совместное общество пообещали разместить нас.
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал Горбачева реформатором и дальновидным политиком.
"Михаил Горбачев умер. Вместе с ним погиб мужественный реформатор, дальновидный политик и государственный деятель. Его смелость меняться, его стремление к прозрачности и его негибкость сделали его таким, какой он есть", — написал глава немецкого правительства.
Michail Gorbatschow ist tot.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) Август 31, 2022
Mit ihm starb ein mutiger Reformer, ein weitsichtiger Politiker und Staatsmann.
Sein Mut zur Veränderung, sein Willen zur Transparenz und seine Unbeugsamkeit должны были ausgemacht. pic.twitter.com/WNHo9fzCNF
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз написал, что "Михаил Горбачев помог покончить с холодной войной и изменить мир к лучшему".
Выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева также и лидер страны-агрессора, правопреемника СССР — России Владимир Путин. Глава Кремля отметил, что Горбачев был политиком и государственным деятелем, повлиявшим на ход мировой истории.
Уже известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой Раисой. Об этом сообщил знакомый с пожеланиями близких умершего.
Напомним, что в начале июля стало известно, что Горбачев находится в критическом состоянии в больнице. Он страдал сахарным диабетом и имел проблемы с почками.
Отметим, Горбачев был первым и последним президентом СССР в период с 15 марта 1990 года по 25 декабря 1991 года. Кроме того, он был последним генеральным секретарем ЦК КПСС и главой президиума Верховного Совета СССР.
Горбачев в январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС дал старт политике демократии и гласности, которая в дальнейшем привела к рыночной экономике, свободным выборам и распаду СССР.