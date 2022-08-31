Катрин Денев поддержала Украину: "Мой разум и мой дух с ними"

Обладательница престижной премии "Золотой Лев" Катрин Денев посетила ежегодный Венецианский кинофестиваль на острове Лидо. На фотоколле по случаю открытия мероприятия 78-летняя актриса показала, что поддерживает Украину в войне с Россией.

Для своего выхода Денев выбрала черные брюки и синюю рубашку, украшенную украинским флагом.

Кэтрин Денев с украинским флагом на рубашке

Впрочем, Катрин воздержалась от комментариев по поводу войны в Украине, а лишь коротко дала понять на чьей она стороне.

"Я очень хорошо осознаю, как и многие люди, почему я надела его (флаг – Ред.) на пресс-конференцию. Однако я не хочу высказываться, потому что все становится хуже и хуже. Мой разум и мой дух с ними каждый день, но я не буду делать никаких заявлений", – сказала актриса в комментарии Deadline.

Кэтрин Денев на Венецианском кинофестивале

Напомним, что в 2019 году Катрин Денев посетила Украину – звезда побывала на Одесском кинофестивале, где даже получила награду "Золотой Дюк".

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