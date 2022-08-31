Готовили госпереворот и пытались создать сеть коллаборантов: на Прикарпатье поймали предателей

В Прикарпатье поймали организаторов государственного переворота, координировавших свои действия с представителями РФ.

В суд направлен обвинительный акт в отношении двух общественно-политических деятелей, которые в координации с представителями РФ и отдельными членами ОО "Украинского выбора" готовились свергнуть конституционный строй и захватить государственную власть в Украине.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствием установлено, что обвиняемые в сговоре с гражданином РФ разработали план насильственного изменения конституционного строя. Они создали и возглавили общественные организации для распространения публичных призывов и материалов по популяризации идей федерализации Украины и распространения пророссийской пропаганды.

По плану единомышленники и участники подчиненных им общественных организаций должны были собраться в Киеве и объявить об отстранении Президента, роспуске Верховной Рады и Правительства во время проведения так называемого "Национального собрания".

Чтобы свергнуть власть, обвиняемые подбирали и привлекали в разных областях Украины лиц из числа бывших военнослужащих и работников правоохранительных органов. Они должны были совершить захват админзданий, мостов, узлов коммуникаций, транспортных средств и хранилищ. Кроме того, эти лица должны были совершать насилие в отношении представителей власти и другие действия, способные привести к блокированию органов госвласти в отдельных регионах Украины.

Заговорщики искали на территории западных областей Украины около 500 человек с опытом ведения боевых действий по захвату органов государственной власти.

В ходе обысков, прошедших после задержания обвиняемых, изъяты сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Напомним, депутату Энергодарского городского совета Запорожской области сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности, пособничестве государству-агрессору, а также нарушении законов и обычаев войны.

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