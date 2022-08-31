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Гурт "ТНМК" обікрали у Німеччині під час благодійного туру

Гурт "ТНМК" обікрали у Німеччині під час благодійного туру

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Гурт "ТНМК" обікрали у Німеччині під час благодійного туру

Учасник ТНМК Фоззі / Фото: instagram.com/metamorefozzey

Учасник гурту "ТНМК" Олександр Сидоренко розповів про неприємності, що сталися з гуртом.

Колектив "Танок на майдані Конґо" вирушив у благодійний тур Європою, однак у німецькому місті Дрезден музикантів обікрали.

Поганою новиною з шанувальниками поділився учасник гурту Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Невідомі скористалися тим, що за автобусом гурту ніхто не спостерігає і винесли з нього всі цінні речі.

"Під час сьогоднішнього виступу в Дрездені обікрали наш бус. Компи, документи, гроші. З'ясовуємо наслідки, блокуємо картки. Весело, короче", - розповів Сидоренко.

Крім того, як розповів музикант, двоє учасників колективу залишилися взагалі без документів. Однак попереду на гурт ще чекають у Кракові та Варшаві, тому користувачі в Мережі одразу ж порадили артистам звернутися до посольства України в Німеччині.

Нагадаємо, що схожа проблема спіткала піаніста і співака Євгена Хмару – артиста обікрали під час благодійного туру у Чехії.  

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