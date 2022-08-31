Джамала пояснила, чому живе у Польщі без дітей

З початком повномасштабної війни в Україні Джамала разом із дітьми залишила Україну. Деякий час співачка перебувала у Туреччині, де живе її старша сестра Евеліна.

Однак невдовзі Джамала почала давати благодійні концерти по всьому світу. Крім того, вона стала учасницею польських "Танців з зірками", тому зараз тимчасово живе у Польщі.

У програмі "Сніданок з 1+1" виконавиця зізналася, що сумує за своєю родиною, але зараз вони й досі вимушені жити в різних країнах.

"Не хочеться жалітись, адже люди у різних умовах, але ти в іншій країні, живеш не вдома, не бачиш дітей", - сказала артистка.

Джамала з чоловіком та синами / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Як пояснила Джамала, зараз у неї немає змоги створити для синів комфортні умови поруч із собою.

"Вони ще з моєю сестрою, я не можу їм поки тут влаштувати побут і садочок, умови, щоб вони були зі мною. На це потрібний час. Я не бачила їх вже три тижні, дуже сумую", - поділилася співачка.

Нагадаємо, що у понеділок Джамала вперше вийшла на паркет польського шоу "Танці з зірками" разом зі своїм партнером Яцеком Йешке.

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