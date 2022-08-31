Росія вдарила по Харкову: над містом піднявся стовп диму (фото)

Окупанти вдарили по одному з підприємств міста.

Близько 13:30 31 серпня російська армія знову обстріляла Харків. Окупанти вдарили по Київському району.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

На місці прильоту спалахнула пожежа і піднявся стовп диму.

Також читайте Ставила під загрозу життя тисяч українців: викрито масштабну корупційну схему в ДСНС

"Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.

Нагадаємо, росіяни вчора, 30 серпня, з далекобійної артилерії обстріляли середмістя Харкова. Влучання зафіксували в зоні відпочинку. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки. Загинуло, за останніми даними, 5 осіб, ще 7 - поранено.

Чотири людини загинули: центр Харкова обстріляли з далекобійної артилерії

Читайте також: