Росія вдарила по Харкову: над містом піднявся стовп диму (фото)

Окупанти вдарили по одному з підприємств міста.
Близько 13:30 31 серпня російська армія знову обстріляла Харків. Окупанти вдарили по Київському району.
Про це повідомив мер Ігор Терехов.
На місці прильоту спалахнула пожежа і піднявся стовп диму.
"Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.
Нагадаємо, росіяни вчора, 30 серпня, з далекобійної артилерії обстріляли середмістя Харкова. Влучання зафіксували в зоні відпочинку. Пошкоджено адміністративні будівлі та багатоповерхівки. Загинуло, за останніми даними, 5 осіб, ще 7 - поранено.
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