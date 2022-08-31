Подоляк попередив російських мародерів про "спеціальну поліцейську операцію" за грабіж в Україні

На окупованих територіях України росіяни грабують населення.
Російські мародери будуть відповідати за скоєне.
Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
"Останніми тижнями на окупованих територіях активізувалися організовані злочинні групи з ru-військових і криміналу. Вони грабують бізнеси, фермерів і розпилюють заводи, вивозячи крадене до РФ. На всіх мародерів чекає спеціальна поліцейська операція й неминуча відповідальність", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, окупант розповів, як мародерять в Україні.
Як повідомлялося, вдома у родини ліквідованого російського окупанта виявили холодильник з України.
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