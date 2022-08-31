Подоляк предупредил российских мародеров о "специальной полицейской операции" за грабеж в Украине

На оккупированных территориях Украины россияне грабят население.
Российские мародеры будут отвечать за содеянное.
Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
"В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы с ru-военных и криминала. Они грабят бизнесы, фермеров и распыляют заводы, вывозя краденое в РФ. Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупант рассказал, как мародерят в Украине.
Как сообщалось, дома у семьи ликвидированного российского оккупанта обнаружили холодильник из Украины.
Читайте также:
- В Херсоне россияне-мародеры начали "освобождать" чужое жилье от шапок и шуб
- Гайдай рассказал, как оккупантов удивило современное оборудование в школах и больницах Кременной (фото)
- "Йоб**ные россияне и Чепушилин": боевик "ДНР" жалуется из-за войны и рассказывает, как мародерит в Украине