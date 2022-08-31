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Подоляк предупредил российских мародеров о "специальной полицейской операции" за грабеж в Украине

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Подоляк предупредил российских мародеров о "специальной полицейской операции" за грабеж в Украине

Фото: Getty Images

На оккупированных территориях Украины россияне грабят население.

Российские мародеры будут отвечать за содеянное.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы с ru-военных и криминала. Они грабят бизнесы, фермеров и распыляют заводы, вывозя краденое в РФ. Всех мародеров ждет специальная полицейская операция и неизбежная ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупант рассказал, как мародерят в Украине.

Как сообщалось, дома у семьи ликвидированного российского оккупанта обнаружили холодильник из Украины.

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