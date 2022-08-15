В Херсоне россияне-мародеры начали "освобождать" чужое жилье от шапок и шуб

"Вторая армия" мира снова проявила себя. Зимнюю одежду оккупанты стали воровать чаще.

В оккупированном Херсоне российские оккупанты все чаще обворовывают квартиры тех жителей, которые временно оставили свои дома. Теперь "вторая армия мира" "освобождает" жилье херсонцев от зимней одежды.

Как сообщили ТСН.ua в отделе коммуникаций ГУНП в Херсонской области, именно зимнюю одежду оккупанты стали воровать чаще.

Одно из последних ограблений жилья произошло недавно на улице Леваньева.

По данным правоохранителей, оккупанты выломали двери и похитили из квартиры мебель, бытовую технику и зимнюю одежду.

"Отправляют к себе, в Россию, оставляют ли себе все эти шапки, шубы и все остальное – это пока нет возможности проверить. Также стало известно о фактах, когда взламывают двери в квартирах и заселяются там. Лишние вещи просто выбрасывают на помойку", – сообщили нам в отделе коммуникаций облполиции.

Напомним, оккупанты на Донбассе на праздник прострелили ногу командиру взвода.

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