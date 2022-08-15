"Таможенный безвиз" с Евросоюзом: Шмыгаль сообщил о принятом законе

Проект закона №7420 был поддержан в первом чтении народными депутатами в июне этого года. За него проголосовали 269 депутатов.

Верховная Рада приняла закон (регистр. №7420) о "таможенном безвизе ", который предусматривает присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита со странами Европейского Союза.

Об этом сообщил в телеграмме Премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Документ приближает украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза. В частности, усовершенствует действующие нормы в части упрощения прохождения таможни для надежных предприятий, предоставления статуса финансового гаранта и обеспечения уплаты таможенных платежей", — отметил Шмыгаль.

По его информации, изменения предполагают внедрение европейского механизма рассмотрения жалоб и продолжение цифровизации таможни, что ускорит ее прохождение и уменьшит коррупционные риски.

Дальнейшее заключение "таможенного безвиза" с ЕС позволит Украине ввести обмен таможенной информацией о транзитных грузах с 36 странами в режиме реального времени, специальные транзитные упрощения и простые и равные условия для финансовых гарантов.

Напомним, украинские парламентарии обратились в ООН, ЕС, Европейский Совет из-за ядерного терроризма РФ на ЗАЭС.

Согласно документу парламентам и правительствам государств – членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) предлагается обратиться к Генеральной конференции Агентства по приостановлению действия привилегий и прав российской федерации как члена МАГАТЭ, а также лишение россии права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в разных программах сотрудничества.

Читайте также: