У Херсоні росіяни-мародери почали "визволяти" чуже житло від шапок та шуб 

"Друга армія" світу знову проявила себе. Зимовий одяг окупанти стали красти частіше.

В окупованому Херсоні російські окупанти все частіше обкрадають квартири тих мешканців, які тимчасово покинуло свої домівки. Тепер "друга армія світу" "визволяє" житло херсонців від зимового одягу.

Як повідомили ТСН.ua у відділі комунікацій ГУНП в Херсонській області, саме зимовий одяг окупанти стали красти частіше.

Одне з останніх пограбувань житла трапилось нещодавно на вулиці Леваньова.

За даними правоохоронців, окупанти виламали двері та викрали з квартири меблі, побутову техніку та зимовий одяг.

"Відправляють до себе, в Росію, чи залишають собі всі ці шапки, шуби та все інше – це поки немає можливості перевірити. Також стало відомо про факти, коли зламують двері в квартирах та заселяються там. Речі, які заважають, просто викидують на смітник", - повідомили нам в відділі комунікацій облполіції.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі на свято прострелили ногу командиру взводу.

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