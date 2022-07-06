"Йоб**ні росіяни і Чепушилін": бойовик "ДНР" бідкається через війну та розповідає, як мародерить в Україні

Мобілізований з "ДНР" 23-річний Данило у розмові зі своєю дівчиною нарікає на російську армію.

Колаборант, опинившись на передовій, усвідомлює, що росіяни 8 років знущались з ОРДЛО, та обурюється на лідера терористів Дениса Пушиліна, якого він називає "Чепушиліним". Водночас він хвалиться, як грабує українців, та обіцяє своїй дівчині вкрасти для неї фен.

Про це йдеться у перехопленій Головним управлінням розвідки МО розмові терориста "ДНР" зі своєю дівчиною.

23-річний зрадник, який воює проти співгромадян, бідкається на складну ситуацію на передовій. Він обурений на росіян та Пушиліна. Мобілізований визнає, що Росія прикривається жителями ОРДЛО. Водночас його дівчина радіє "звільненню" Маріуполя та не хоче слухати зрадника, заявляючи, що "не потрібно говорити про політику".

"Я просто знаю, що ви там усі любителі цієї Росії, бл***", - каже житель окупованої частини Донеччини.

Мобілізований переконує свою дівчину, що є Україна, Росія та "ДНР". Він заявляє їй, що вони - не росіяни і не українці. Зрадник України бідкається, що російські окупанти відмовляються платити жителям фейкових недореспублік за війну проти України, а колаборанти бояться протестувати, бо тоді росіяни їх просто розстріляють. Проте вояка з "ДНР" хвалиться, що він награбував в українців різної техніки, та бідкається, що не зміг довести телевізор. Також він обіцяє своїй дівчині вкрасти для неї фен. Вона ж докоряє, що він не зміг "врятувати" телевізор.

"Телевізорів жаль. Дві штуки згоріли. Але нічого, у мене тут є дві приставки", - каже зрадник.

Нагадаємо, окупант мріє вижити після зустрічі із ЗСУ і планує об'їхати усі церкви.

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